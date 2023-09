Őszi koncert

A Csolnoki Fúvószenekar idén már nem utazik külföldre, de október 7-én nagyszabású koncerttel várják a zenekedvelőket a csolnoki sportcsarnokban, ahol a musicalek világába kalauzolják majd el a közönségüket. Schmidt-Gubó Krisztina azt is elmondta, hogy a rendezvény egyben Mezei Zoltán karmesterük búcsúkoncertje is. Az év további részében egy fúvószenekari versenyen vesznek részt és az új karmesterükkel megtartják a hagyományos karácsonyi koncertjüket is. A jövő évi VI. Bierfestükön szeretnék vendégül látni a kirchheimi barátaikat.