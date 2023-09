Szabadság, szerelem - Petőfi 200 című, a „Petőfi Zenei Díj – Az év zenei eseménye” díjat elnyert produkció tavaszi körútjának keretében eddig hat vidéki helyszínen – Balassagyarmaton, Zalaegerszegen, Békéscsabán, Nyíregyházán, Szolnokon és Debrecenben –, csaknem 5000 diák előtt mutatkozott már be kirobbanó sikerrel a Petőfi 200 – Közös jó a szabadság című programsorozat keretében. Az őszi körút első állomásaként most Esztergomban látható az előadás, amely ingyenes, de regisztrációköteles. Az érdeklődők jelentkezését a [email protected] címre várja a Kertész Imre Intézet.

Mint megtudtuk, a darab országjáró körútjának második félévi, első állomásaként szeptember 10-én, az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban látható majd 15 órától. Petőfi Sándor szerepében Berettyán Nándort láthatják a nézők, Szendrey Júliát Katona Kinga alakítja, a narrátor Berecz István lesz. Az előadásban fellép Dánielfy Gergely, Paulina, Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi a Romengoból, valamint Trap kapitány és a Tha Shudras. A darabot táncos betétek is színesítik Bíró Márton, Lázár Dóra Anna, Popovics Márk és Pálinkó Johanna előadásában.

Kilenc könnyűzenei versfeldolgozás; Petőfi Sándor forradalmi lelkülete, a szabadság és a szerelem mindent elsöprő ereje és a költő alakja is megelevenedik aa sodró lendületű, modern koncertszínházi előadásban, amelynek gerincét a költő versei adják. Ezek közül kilencet – a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (KKETTKA) felkérésére – népszerű könnyűzenei előadók dolgoztak fel, a saját stílusukhoz illeszkedően. Az Aurevoir, (Ki vagyok én? Nem mondom meg…), Dánielfy Gergő (Nem ért engem a világ), Ember Márk (Föltámadott a tenger…), Paulina (A szabadsághoz), Romengo (Ha az Isten…), 4S Street (Szeretek én), Trap kapitány és a Tha Shudras (Szeptember végén), The Biebers (1848), valamint Sena (Egy gondolat bánt engemet…) videoklipet is készített a megzenésített versekhez, amelyek ugyancsak megjelennek a Kossuth-díjas Káel Csaba rendezésében megvalósuló egyórás színdarabban.

A darab szövegkönyvét – Szendrey Júlia, Petőfi Sándor és Ady Endre műveinek felhasználásával – Ugron Zsolna József Attila-díjas író, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója írta. A színpadi mű ötletét Schmidt Mária történészprofesszor, a KKETTK Alapítvány főigazgatója adta.

Az esztergomi előadásban személyesen részt nem vevő zenészek-énekesek klipjeik révén „lesznek jelen” Esztegomban, tehát igazán különleges, több művészeti ágat összekapcsoló előadást láthatnak-hallhatnak majd az érdeklődők.

A Petőfi-versmegzenésítések klipjei elérhetőek a Kertész Imre Intézet Youtube-csatornáján. Az előadásban szereplő dalokból válogatáslemez is készült, amely március 15-én jelent meg digitális terjesztésben a Kertész Imre Intézet gondozásában.

A „Petőfi 200 – Közös jó a szabadság” programsorozatot a Nemzeti Kulturális Alap – Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium támogatta.