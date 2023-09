A Vörös Viktória nemcsak a város, a megye, de az ország, mi több, az országhatáron túli magyar lakta területeken is ismerős név, már csak az általa vezetett Esztergomi Színjátszókör előadásai okán is, de korábbi könyvei miatt is (az esztergomi szerző nem tévesztendő össze a vele azonos nevű írónővel, aki regényeket alkot).

A Mennyi erdő című könyvbemutatóról a Keresztény Múzeum Baráti Köre saját rendezvényeként aposztrofálta, melyen Kontsek Ildikó, az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Ő mutatta be az program szereplőit, a fent említett alkotókat és Vörös Viktória két méltatóját: Bánki Éva irodalomtörténész, költő, írót és Bodrogi Csongor, a Szófa irodalmi portál szerkesztőjét, illetve a kötet boríróján látható festmény alkotóját, Brassai Gabriellát is.

Bánki Éva irodalomtörténész, Vörös Viktória költő és Bodrogi Csongor szerkesztő

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

A könyvről több nézőpont alapján beszélt a szerző és a két szakember. Vörös Viktória a beszélgetés során elmondta, hogy egészen 46 éves koráig nem írt verset, akkor pedig egy rendkívül intenzív, áttörő élményben volt része a normandiai partoknál, ahol a második világháborúban az ott elesett katonák névtábláinak sokaságát látva elindult benne valami. Ezt egyrészt egy trauma feldolgozási folyamatnak vette, illetve egyfajta csodának. A verselés indulásához a Normandiában található Mont Saint Michel sziget lenyűgöző és már számos művészt megihlető látványa adott további lökést, mesélte Vörös Viktória.

A költő méltatói így többek között arra hívták fel a figyelmet, hogy az esztergomi alkotó új könyve nem csak kulturális utalásokat tartalmaz, hanem nagyon erőteljesen a természethez való kapcsolódást is. Bodrogi Csongor arra hívta fel a közönség figyelmét, hogy e két terület általában külön szerepel az alkotók műveiben, de Vörös Viktória új kötetében szervesen összetartozik a két téma, a kultúra és a természet, könyvek, írók, irodalmi művek, illetve fák, virágok, erdőségek mentén.

Vörös Viktória erre reagálva mesélte el, hogy a Mezőségen nőtt fel, ahol „élesszeműnek kell lenni, hogy minden apró természetei szépséget észrevegyen az ember, ellentétben itt Esztergommal és környékével, ahol szembetűnő a változatos táj szépsége.” A költő arról is beszélt, hogy számára a természet szereplőinek, a fáknak, virágoknak, bokroknak egyes léte is számít, ahogy ezek a növények túlélnek, megmaradnak, újraélednek, s ahogy ezek szerint költőket ihletnek meg.