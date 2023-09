Szóval adott az alaphangulat és az atmoszféra, amibe mindenki bele tudja magát képzelni, ami kellően átérezhető és amin bárki elgondolkodhat, ez bizony velem is megtörténhet.

Ennek függvényében a gép fedélzetén nem történnek váratlan dolgok: egy csapat felfegyverzett ember eltéríti a Londonba tartó repülőgépet. Az utasok eleinte együttműködnek, később kisebb lázadás tör ki közöttük. Vannak idősek, akik rosszul lesznek; többen hősködni akarnak és megkísérlik leszerelni a fegyvereseket, de van olyan édesanya is, aki rohangáló gyermeke miatt feszeng. Természetesen van egy megmentő figura is. Az utasok legnagyobb szerencséjére a gépen tartózkodik Sam, aki bár saját családja egyben tartásában kudarcot vallott, valamihez nagyon ért: profi közvetítő és éppen az a munkája, hogy bárkit bárkivel közös nevezőre hozzon. Hősünknek ezt a szakmai tudását a szokásostól élesen különböző helyzetben kell kamatoztatnia.

Kiderül, hogy nincs éles lőszer a fegyverekben, és az erőfölény is megfordulni látszik az utasok javára. Ehhez nyilván hozzájön, hogy az egyik terrorista súlyosan megsérül, a főhős pedig igyekszik kizsarolni a terroristákból, hogy tegyék le a Dubaiból tartó gépet Győrnél. A magyar nézők szíve egyszerre dobban, amikor több ízben is anyanyelvükön szólal meg a másodpilóta. Anna Kovács (Kaisa Hammarlund), akiről a neve alapján eddig is sejthettük, hogy magyar felmenőkkel rendelkezik, most azonban végképp bebizonyosodott a dolog. Ő az, aki felveszi a kapcsolatot a budapesti légi irányítással, közölve velük, hogy mi zajlik valójában a repülőn.

Klisék vannak. Ennek ellenére az Eltérített járat új életet tudott lehelni egy olyan elhasznált témába, amiről azt hinné az ember, hogy halott ügy.

(Az eltérített járat, filmkritika)

Értékelés: ***** jeles