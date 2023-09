Nem maradt szék üresen a Piarista rendház dísztermében szerda délután. Sokan voltak kíváncsiak Pr. Dr. Kásler Miklós a Magyarságkutató Intézet igazgatójának előadására.

Molnár László, a Bajtársi Kör alelnöke köszöntötte a résztvevőket, illetve az igazgató urat. Elárulta, hogy hamarosan aláírnak egy megállapodást, ami szerint az intézet munkatársai minden évben tartanak majd történelmi előadásokat a Honvéd Bajtársi Klub szervezésében. Mint mondta, a professzor úr az ő kérésére látogatott Tatára, hogy előadást tartson a választott témában.

Mint mondta: Tata a középkorban egy mocsaras terület volt, aminek a közepén volt egy szikla, amire Zsigmond király épített egy várat. A várat több okirat is megemlíti, Tata ezzel felkerült Európa térképére. Erről az időszakról szerettek volna többet megtudni. Megemlítette, hogy a professzor úrral gyerekkori kapcsolat köti össze, illetve a történelem iránti szeretetük. Elárulta, hogy közösen indultak egy történelem versenyen, amit a Kásler úr megnyert, így tovább jutott a döntőbe, amit a televízió is közvetített.

Dr. Kásler Miklós a Magyarságkutató Intézet igazgatója is köszöntötte a résztvevőket, illetve régi barátját.

– A felkérés úgy szólt, hogy egy órában beszéljek a XV. század nagy magyar királyairól, Molnár László ebből húsz percet beszélt – mondta mosolyogva a professzor, akit tapssal köszöntöttek a hallgatók.

Kásler professzor azzal kezdte előadását, hogy milyennek is kellett lennie egy jó királynak.

– Elsősorban karizmatikusnak kellett lennie, illetve biztosítania kellett a szuverenitást, ami a magyar nemzet legjellemzőbb törekvése volt. De fontos volt a tekintély megalapozása is, ami biztosította, hogy a körülöttük élő népek is elfogadják a hatalmát - kezdte előadását Kásler. Mint mondta: a magyar királyeszme töretlen volt az Anjou-házból származó Nagy Lajos haláláig.