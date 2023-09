Színdarabokat is vittek Erdélybe

Kaj Ádám elmondta, hogy az erdélyi Sándor Arts Egyesület és az esztergomi Babits Mihály Színház idén is megrendezte a nagy hagyományokkal bíró Rengeteg Színház Fesztivált és Diáktábort a szovátai Sándor János-villában. Az erdélyi közönség augusztus első hétvégéjén a János vitéz című darabot, a Sötétben Látó Tündér című meseelőadást, a Jónás könyvét is láthatta, de Szondi Tamás, Cseke Brigitta zenés estje is színesítette a programot.

A színházigazgató számára a tehetséggondozás is kiemelt feladat, elég csak arra gondolni, hogy az esztergomi Musical Akadémia növendékeivel is igyekeznek közösen szerepelni. Kaj Ádám idén is megtartotta a hagyományos diáktáborát, Guti Szilvia képzőművész társaságában, tanítványaikkal közösen egy hét alatt megalkották Petőfi A helység kalapácsa című elbeszélő költeménye alapján a saját kis színdarabjukat.