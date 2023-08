Az idén Zöld Csillag Békefesztivál nevű esemény az első kitűzött dátumkor a nyári esős időjárás miatt elmaradt, de most új időpontban, augusztus 26-án a 2.1-es változatban mégis megtartják. A Kalifa-tanyán tartott rockfesztiváloknak komoly legendáriuma van. A Duna partján található ingatlan a Kalifa becenevű rockrajongóé, aki hosszú évek óta ad keretet a jóféle rock, punk, hardcore, blues és folkmuzsikák kedvelőinek azáltal, hogy egynapos fesztivált rendez.

A magas fáktól árnyékos, a folyópart okán kellemes hőmérsékletű telken a 60-as évek ős hippi örömünnepei idéződnek meg: finom bogrács­ételek készülnek ilyenkor, fogy persze a söröcske, borocska is és a színpadra fellépő zenészek mindannyian a felszabadultságot kínálják repertoárjaikkal. Az esztergomi önkormányzat által támogatott és a Come One R.B. szervezésében működő rendezvényre a belépés ingyenes, ugyanakkor a hely gazdája kéri a közönséget, hogy vegyék figyelembe, hogy mégis csak magánterületen vannak.

A fő attrakció persze a zene, melyet augusztus 26-án 14 órától itt láthat és hallhat a publikum. A fellépők között szerepel: Molnár György szitáros és Varga Ádám tablás duója, Maczkó Ferenc Avala, Huba Mihály – Utazónapló Projekt, BorSörMester – Beatles Cover, Remember Woodstock, R.B. Kapitány Emlékzenekar.