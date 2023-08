Sisi a magyar underground hip-hop világ egyik legfelkapottabb előadójává vált. Mindemellett a Spotify EQUAL kampány aktuális női arcává is választották, és begyűjtött egy Fonogram nevezést is az "Év felfedezettje" kategóriában. Tavasszal pedig megjelent első EP-je SISTEMATIIK címmel, és még idén várható első az első nagylemeze is.

„A Sziget napijegy árait úgy kalkuláljuk, hogy ne legyen magasabb egy budapesti arénás koncert áránál” – nyilatkozta korábban Kádár Tamás, a Sziget főszervezője, és így is van idén is (aki korán eszmélt, 30 ezer alatt vett jegyet, de még most is 40 körül van a napi ticket.) Aki pedig már készül a Szigetre, az tudja, hogy a Szabadság Szigete nem csak egy koncert, hanem egy életérzés, amit át kell élni, naponta több tucat koncertből, és színes kulturális programokból válogatva.

Sisi berobbant a hiphop világba, és az első Sziget Fesztiválján egyből fellépőként bulizhat majd

Az elektronikus zenei térről érdemes lesz benézni az EDM epicentrumáma, a Samsung Party Arénába. Mások mellett itt fellép majd Adam Beyer, Reinier Zonneveld, Diplo, Tale Of Us valamint a Brazíliából érkező előadók a BOMA napra, név szerint Maz, Ashibah, Mochakk és Vintage Culture. Az alternatív elektronikus zene legjobbjait gyűjti egybe a Sziget - ókori amfiteátrumokat idéző - buliszínpada, a TicketSwap Colosseum, mely tavaly újragondolva és exkluzív külsőbe öltöztetve tért vissza. Az idén tovább szépülő, látványos dizájnelemeivel lenyűgöző és minden igényt kielégítő hang- és fénytechnikával felszerelt helyszín sztársátra több mint hatvan előadót vonultat föl a hat nap alatt.

Köztük lesz a Herrensauna XXL, négy nagy DJ-t összefogó formációja, de jön majd az ausztrál gyökerű, Londonban élő Mall Grab, a meghatározó jelentőségű techno DJ és producer, Jeff Mills, az egyik legismertebb német house és techno DJ és producer, Dixon, az olasz elektronikus tánczenei DJ, Dj Tennis. Szintén a Colosseum vendége lesz a német elektronikus zene egyik legkiemelkedőbb előadója, a háromszoros DJ Awards-nyertes, Sven Väth, a techno egyik leggyorsabban feltörekvő DJ-je, Kobosil valamint a zenéjével az érzelmekre ható francia techno producer, I Hate Models.

Az alternatív zenei irányzatokat tömörítő FreeDome presented by Mastercard nagysátrában is sorjáznak a nevek, itt harminchat koncertet nézhetünk meg a hat nap alatt. Fellép, mások mellett, az angol producer, zenész, DJ, Bonobo, a szintén angol hip-hoper, Loyle Carner, az elsősorban mély és progresszív house zenét előadó Ben Böhmer, az angol indie pop zenekar, a The xx tagjaként is ismert Jamie xx. Jön továbbá a német elektronikus zenei szupercsoport, a Moderat, a Nothing but Thieves angol rockbanda, a francia-amerikai elektronikus zenei projekt, az M83, valamint a punk vonalat hozza az Amyl And The Sniffers. Itt lesz továbbá SG Lewis angol énekes-dalszerző, zenész, az angol poszt-punk zenei duó, a Sleaford Mods és az Amerikából érkező rapper/énekesnő 070 Shake. És persze lesznek magyar fellépők is, például itt lép fel Krúbi, a Jazzbois vagy az Ivan & The Parazol.

De ha teljes képet akarunk a Szigetről, akkor kezdhetjük a napot akár reggel 10 órakor a dropYardon break yogával, vagy a Global Village-ben, ahol fél 11-kor indul a hatha yoga workshop. Miután életre keltettük a szunnyadó szellemi energiát, még maradhatunk a közelben az Ethnosound workshopon, a világzene csodáiban elkalandozva. De 12.30-ra át is mehetünk LightStage-re, kicsit áthangolódni más műfajú zenékre, fiatal és tehetséges, feltörekvő vagy már elismert zenészek koncertjeivel.

Persze nem kell már koradélután nagy zenei dózissal indítani, a LightStage szomszédságában található ArtZone megannyi érdekes képző- és iparművészeti workshoppal vár, ahol az alkotás öröme mellett még jóbarátokat is könnyen lehet találni. És érdemes 14.00 órára a Cirque de Sziget nagysátrához vonulni, ahol a Baross Imre Cirkusziskola előadása kezdődik. A cirkuszba azonban még mindenképpen vissza kell térnünk a nap folyamán, ajánlatos a Sziget Appot vagy a Sziget útlevelet aktívan használni. De ha már ott vagyunk a cirkusznál, szemben közel a Vándor Vurstli, itt a magyar vásári szórakoztatás hagyományai élednek újjá és bármennyi időt el lehet tölteni.

Nem messze pedig ott a Magic Mirror, a kihagyhatatlan programhelyszín, ahol már délután érdekes filmeket nézhetünk és izgalmas beszélgetéseken vehetünk részt különböző LMBTQ témákban. Ide mondjuk 23.00 órára mindenképpen vissza kell jönnünk valamelyik nap, a main show miatt. 16.00 órától elnézhetünk még a Színház és Tánc helyszínre, itt sem tévedhetünk nagyot, ha látványos és izgalmas táncelőadást szeretnénk látni.

Aki az éjszaka folyamán is ki szeretne kicsit szakadni a nagy pörgésből, mindenképpen látogasson el a színházi helyszínre, ahol minden este két látványos fényinstalláció vár mindenkit. A Sziget északi felén pedig az Everness Chill Garden by Tanqueray nyújt ambient-chill hangulatot. Aztán a pirkadatban lassan irány a HÉV és közben már azon gondolkodhatunk, hogy egy nagy alvás után este még érdemes volna visszajönni, egy másik körre.