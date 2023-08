Az Adorján Attila, Farkas Noémi, Jankovics János László és Mécses Éva Hilda most bemutatott munkáinak közös pontja az esztergomi Kis-Duna sétányon lévő 113 éves platánfasor. Ezekről, illetve ezekből kiindulva alkotta meg a négy művész festményeit, kollázsait, montázsait, fotóit.

A Rondellában látható összeállításon így a platánfák által kísért folyóív mentén kanyarodó sétány emberi történetei is megjelentek, ahogy a platánfák jellegzetes kéregmintázataiból kialakított absztrakt kompozíciók is. A kiállításon a Bakai-Gertner duó misztikus hangulatot árasztó muzsikája segített ráhangolódni a különleges alkotások kínálta világra. A szeptember 3-áig megtekinthető kiállításról a későbbiekben részletesen is beszámolunk.