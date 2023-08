Mint mondta: a török kor után a 18. század nagy léptékű fejlődést hozott, az Esterházy-család, akiknek köszönhetően rohamosan fejlődni kezdett Tata és Tóváros. A kiállítás innen indulva, sorra véve a 3 évszázad tatai nagyjait mutatja be a város fejlődését.

– A történeti folyamatban az anyagi áldozatoktól sem megrettenő, birtoképítő arisztokraták, tehetséges uradalmi tisztek, mérnökök, művészek, zsidó polgárok, tudósok, papok arcéle rajzolódik ki. Őket állítja előtérbe a kiállítás, rajtuk keresztül mutatja be a várost, annak fejlődését, jellegzetességeit, városképét, intézményeit. GÉNIUSZOK ők, csupa nagy betűvel – tette hozzá a művészettörténész.

Stegmayer Máté muzeológus elárulta, hogy egyes bemutatásra kerülő műtárgyak felkutatása évekig tartó kutatómunka eredménye. A közönség láthatja majd Esterházy József szablyáját, vagy leszármazottja zsokéruháját. De a párizsi világkiállítás kincseit is megcsodálhatják majd. A gyerekeket pedig interaktív programokkal várják múzeumpedagógusok.

A Kuny Domokos Múzeum legújabb állandó kiállítása a Magyar Géniusz Program keretén belül a Magyar Állam támogatásával pályázat támogatásból valósulhatott meg, címe: „Város születik – Papok, katonák, polgárok Tata történetében”.

Koncerttel is készülnek

Dr. Schmidtmayer Richárd, a múzeum igazgatója elmondta, hogy ezúttal nem a vár falain belül, hanem a várudvaron lesz a kiállítás megnyitója szombaton délután 17 órakor. Az eseményre a kiállításhoz kapcsolódó programot is szerveztek.

– A Kiállítás utolsó termében helyet kapott Esterházy Ferenc is, akiről azt is megtudhatják a látogatók, hogy zenéket is szerzett. Az ő művei csendülnek majd fel a kiállítás megnyitóján – árulta el az igazgató, aki hozzátette: a tárlat azért is fontos számukra, mert Kuny Domokosnak, a múzeum névadójának életével és munkásságával is megismerkedhet majd a közönség. Ráadásul 23 év után most először tudtak egy új állandó, egybefüggő kiállítást megvalósítani.