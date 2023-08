Én is ilyen vagyok, még a 25 fokos Adriai-tengert is kifejezetten hidegnek éreztem. Feláll a szőr a hátamon, ha „rozmárokkal” találkozok, akiknek nem számít a hőmérséklet, akár télen is csobbannak egyet. A Netflix Lélegzetelállító merülés című dokumentumfilmje éppen egy ilyen kivételes sportember, Johanna Nordblad szabadtüdős búvár életét és rekordkísérletét mutatja be. A finn hölgy gyerekkorában 5 méter mély úszómedencébe járt úszni és azt élvezte, hogy a mélybe bukva, lentről állatoknak tűntek a lubickoló emberek.

A főszereplőt kemény fából faragták: egyszer terepkerékpározás közben eltört a lába, az egyik végtagja térdtől lefelé hosszában végighasadt, de még ebből is simán felépült. Évekig nem múlt el viszont egy izomsérülése, és ekkor hallott a hidegterápiáról. Rájött, hogy a kellően hűvös vízbe merülve sokat javulhat az állapota – még akkor is, ha az első alkalmon sírt a fájdalomtól – végül a kék, jeges mélység rabjává vált.

Johanna Nordblad ezután a tétet emelve elhatározta, hogy meg szeretné dönteni a jég alatti úszás távolsági rekordját. 2020-ban az előkészületet a szokatlanul meleg tél, a pandémia és egy kisebb betegség is hátráltatta, majd a fontos pillanat 2021 márciusában érkezett el. Maroknyi csapat és természetesen testvére figyelte, ahogy a hölgy a startot követően mindössze a testét és combját fedő úszódresszben elindul célja felé. A dokumentumfilm tökéletesen visszaadja, mennyire izgulhattak Johanna testi épségéért az Öllöri-tónál, az operatőr pedig lassított felvételekkel próbálta illusztrálni, hogy a víz alatt minden lassabbá, nyugodtabbá válik.

Habár az utolsó méterekre elfáradt, végül 2 perc 42 másodpercet töltött el a mindössze 2 fokos vízben és 103 méter teljesítése után, új rekordot felállítva bukkant fel a jég alól. Megmutatta, hogy egy-egy sérülés után a melankólia is úrrá lehet az emberen, pedig egy-egy magasztos cél elérésével és meghaladásával nemcsak túljuthatunk a krízisen, de kellő motivációra is szert tehetünk és végső soron sokat javíthatunk egészségi állapotunkon is.