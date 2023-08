Dr. Schmidtmayer Richárd, a múzeum igazgatója korábban a Kemma.hu-nak elmondta, hogy ezúttal nem a vár falain belül, hanem a várudvaron lesz a kiállítás megnyitója. Az eseményre a tárlathoz kapcsolódó programot is szerveztek.

– A kiállítás utolsó termében helyet kapott Esterházy Ferenc is, akiről azt is megtudhatják a látogatók, hogy zenéket is szerzett. Az ő művei csendülnek majd fel a megnyitón – árulta el az igazgató, aki hozzátette: a tárlat azért is fontos számukra, mert Kuny Domokosnak, a múzeum névadójának életével és munkásságával is megismerkedhet majd a közönség. Ráadásul 23 év után most először tudtak egy új állandó, egybefüggő kiállítást megvalósítani.