A támogatásnak köszönhetően gyermekkönyvekkel, történelmi és szépirodalmi regényekkel gazdagodott az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár állománya. Farkas Csaba, a kiadó ügyvezetője elmondta, hogy a tavaly decemberben átadott kötetek után a most eljuttatott könyveket is örömmel és jó szívvel ajánlja az oroszlányi olvasóknak, sőt a közeljövőben a legújabb kiadású művekkel is megajándékozza a bibliotékát. Az augusztus 16-án érkezett 32 kötet értéke 107 ezer forint.