"A sikerektől nem szabad elszállni"

1985 és 1990 között Berkes Gábor minden évben az év billentyűse lett. Portálunknak úgy fogalmazott, ezektől a sikerektől nem szabad elszállni.

– Ennek a szavazásnak két ága volt. Az egyik a közönség, a másik a szakma részéről. Én az utóbbit kicsit komolyabban tudom venni, mert ott a kollégák hoztak ki egy eredményt. A közönség mindig elfogult. Abban az időben mi nagy kedvencek voltunk, így nyilván minket szavaztak meg. De voltak olyan évek is, amikor a szakmai szavazáson is kaptam díjat. Akkor megnyugodtam, hogy nem tévedtek olyan nagyot a rajongók – mondta a billentyűs.

Berkes Gábor nem csak az Első Emelettel, hanem a Rapülőkkel is sikert sikerre halmozott. A trió egyik tagjával, Szentmihályi Gáborral együtt zenél az Első Emeletben, Geszti Péterrel pedig azóta is rendszeresen tartják a kapcsolatot, de közös munkájuk most nincs. Arról is kérdeztük, várható-e, hogy összeáll-e újra ez a formáció.

– Most ez nem aktuális, volt 2017-ben egy nagykoncertünk, azóta nem tervezgettük, hogy újra összeállunk. Ez a produkció nagyon táncos, bulizós, lehet, hogy a mi korunkban már nem tudnánk ezt úgy csinálni. De azt sem mondom, hogy soha nem lesz ilyen, mert sosem lehet tudni.