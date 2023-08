Iggy Pop azért kicsit megvárakoztatta a közönséget, nem kezdődött el pontban 20 órakor a koncert. Aztán beállt a zenekar, majd berobbant a színpadra a punkzene keresztapja, akire 76 évesen már inkább nagypapaként is hivatkozhatunk. Na persze ne azt a nagypapát képzeljük el, aki hétvégén jókat alszik a Forma–1-en, miután megette a rántott húst ebédre, és bevette a vérnyomás csökkentőjét.

Nekem a legtöbb koncerten szükségem van egy kis időre, hogy át tudjam magam adni a hangulatnak, itt azonban Iggy Pop látványára rögtön megkezdődött a tombolás. Tök mindegy volt, hogy az új albumáról én egy dalt sem ismertem, Iggy Pop olyan karakter, hogy bármit énekelhet, az tetszeni fog, és azt is megígérte: "kurvára nem fog meghalni". Pedig már jóval kevésbé művel őrült dolgokat, mint annak idején. Nem tapos mezítláb széttört üvegeken, nem vágja fel a mellkasát koncert közben. Még mindig félmeztelenül nyomja, de tovább már nem vetkőzik. A stage divingot is abbahagyta pár éve, hiába ő találta fel, valahogy már nem érzi jó ötletnek beleugrani a tömegbe, várva, hogy elkapják. A csípője is rendetlenkedik, mégsem zavarja semmiben. Bár a drogról is lejött, különc stílusa azért megmaradt, bemutat, köpköd, a nadrágjában dugja a mikrofont és simán eldobja a mikrofonállványt.

Gyárkert

A Gyárkert egyébként nemrégiben nyílt meg, egészen pontosan május 5-én, annak apropóján, hogy Veszprém, a Bakony-Balaton régióval közösen viseli 2023-ban az Európa Kulturális Fővárosa címet. Stílusát tekintve leginkább a Budapest Parkra hasonlít. Iggy Popon kívül is számtalan világhírű járt itt az elmúlt hónapokban. A közeljövőben érkezik a Krafwerk, Franz Ferdinand, a magyar előadók közül pedig Krúbi, a Carson Coma és Beton.Hofi is színpadra lép majd a következő időszakban. Korábban járt már itt Paul Kalkbrenner, Tom Odell és Steve Aoki is. A közönség soraiban, mint utólag kiderült Varga Mihály pénzügyminiszer is ott volt, aki a Pénz beszél feliratú AC/DC pólót választotta ki szekrényéből az alkalomra. A miniszter Navrasics Tibor területfejlesztési miniszterrel és Porga Gyula helyi polgármesterrel pózolt.

Az új albumról is több dal szólt, de nem maradhatott ki a The Passenger, a Lust For Life és az I Wanna Be Your Dog című szám sem. A ráadás számoknál is folytatódott az őrült hangulat, de második ráadásban hiába reménykedtünk, 22 órától ugyanis sajnos már a Gyárkertben sem lehet hangoskodni. Iggy Pop pedig ezt a szabályt – bármekkora punk is – betartotta.

