Soós Kadocsa mintegy tíz évvel ezelőtt érkezett Esztergomba, hogy művészetpártoló beállítottságát érvényesítendő, egy galériát hozzon létre, ahol klasszikus és kortárs képzőművészek alkotásait láthassa a publikum. Az elképzelés a 10. évfordulós ünnepségen újabb megerősítésre talált, és a jubileumi eseményről ugyan a 24 Óra is hírt adott, de akkor – helyszűke miatt – csak a rendezvényről szóltunk.

Most az ünnepi alkalomra rendezett kiállítást mutatjuk be olvasóinknak. Nevét hangsúlyozandó, a Tár-Lak Szalon ezúttal 19. századi bútorok társaságában kínálja a jubileumi tárlatot. Mint a galériatulajdonos Soós Kadocsától megtudtuk, ez a most látható kollekció valóban annak a tíz évnek a gyűjtése, melynek során mintegy száz alkalommal nyílt új kiállítás. A szokás pedig már elejétől fogva megvolt: az alkotó egy-egy művével honorálta a galériatulajdonosnak a bemutatkozás lehetőségét. Az országos, régiós, helyi, illetve határon túli alkotók által így adományozott olajfestmények, akvarellek, grafikák, kollázsok, fotográfiák és kisplasztikák hosszú sorából álló gyűjtemény most egyszerre látható a Simor János utcai házban.

A témái szerint is eklektikus tárlat – melyben tájkép, csendélet, portré, absztrakt egyaránt szerepel – egyfajta képzőművészeti összegzésnek is felfogható, ahol korszakok, nemzedékek, stílusok, műfajok és technikák vegyes elegyével találkozhat a látogató. A két terembe és az épület folyosóján berendezett kiállításon közel hetven alkotás látható. A galériatulajdonos elmondta, hogy a megnyitók, illetve az azt követő kiállítói időszakok sajnálatosan nem hozták el a Budapesten vagy Szentendrén működőképes hozadékot, a műtárgy vásárlást, az alkotók errefelé nem találtak vevőkre. Ugyanakkor többen is visszatérő kiállítók voltak, így többek között Kókay Krisztina textilművész, Végh Éva festő, Andráskó Péter festő, Vincze László festő, Bugyács Sándor festő és grafikus, Szentessy László festő és Laukó Pál festő.

Soós Kadocsa galériatulajdonos a Tár-Lak Szalon első tíz évének egyenlege megvonása kapcsán arról is beszélt, hogy távlati terve a fiatalabb nemzedékekkel való szoros együttműködés. Mint mondta, a galéria már az első évektől fogva alapvetően inkább az idősebb generációk számára volt látogatottabb, a fiatal alkotók és közönségük csak csekély részben nyitott be a belvárosi intézmény kapuján. A vele való beszélgetés során szó esett még arról is, hogy a fent említett helyzet valahol érthető abból a szempontból, hogy Esztergomban országos jelentőségű galériák fiatal, kortárs képzőművészek és fotográfusok kiállításait vonultatják fel rendszeresen, így jobban érthető, hogy miért tagozódott be a Tár-Lak Szalon az esztergomi képzőművészeti, kulturális életbe inkább az idősebbeknek szólóan.

A galériatulajdonos hozzátette: ettől függetlenül rendszeres együttműködést indított el a közelmúltban a városban található galériákkal, hogy a fiatalok mégiscsak ellátogassanak a patinás Tár-Lak Szalonba is.