Platán mesék címmel augusztus 4-én nyílt meg egy új kiállítás az esztergomi Rondella galériában. Az Eurohíd Alapítvány által szervezett tárlaton elhangzott, hogy ez az első képzőművészeti esemény, amióta a Vármúzeum új vezetője visszafogadta az alapítványt azzal a céllal, hogy a Rondellában (az esztergomi vár déli bástyájában) újra a képzőművészeti tárlatoké legyen a terep.

Az Adorján Attila, Farkas Noémi, Jankovics János László és Mécses Éva Hilda most bemutatott munkáinak közös pontja az esztergomi Kis-Duna sétányon lévő 113 éves platánfasor. Ezekről, illetve ezekből kiindulva alkotta meg a négy művész festményeit, kollázsait, montázsait, fotóit. A Rondellában látható összeállításon így a platánfák által kísért folyóív mentén kanyarodó sétány emberi történetei is megjelentek, ahogy a platánfák jellegzetes kéregmintázataiból kialakított absztrakt kompozíciók is.

A kiállítás kettős ünnep volt, mert az Eurohíd Alapítvány visszatérhetett a Rondella galériába, illetve maga a Várhegy déli bástyája is egy több, mint 40 éves hagyomány szerint újra a kortárs képző- és fotóművészet zarándokhelyévé léphetett elő. Az augusztus 4-ei premier kapcsán az alapítvány sajtóközleményében is említést tett a kedvező fordulatról, mely így fogalmaztak: „Régóta várt az Eurohíd Alapítvány az esztergomiak és turisták által is nagyon kedvelt Rondella Galéria újbóli megnyitására. Az alapítvány ezúton is szeretne köszönetet mondani a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma új igazgatójának, Pusztai Tamásnak és munkatársainak, hogy lehetővé tették a galéria újranyitását.”

A folytatásban egyebek mellett ez olvasható a kiállításról: „Adorján Attila fotográfus koncepciója az volt, hogy művészeti életben ismert vagy ahhoz kapcsolódó ember örökítsen meg a platánfák alatt. Mécses Éva Hilda régi, archív felvételek helyszíneit fotózta újra és építette össze egy kompozícióvá. Farkas Noémi grafikusművész gyönyörű, falapokra készült alkotásai is láthatók, s végeredményként alakok rajzolódtak ki a fából, a „platánok szellemei”. Jankovics János László színes pasztellképei látott élmény alapján készültek. A tőle megszokott különös hangulat árad alkotásaiból, a képeken a platánok mellett helyet kapott a napfény, a természet szépségének kiemelése.”

A közleményt ezzel zárták: „A kiállítás létrejötte és a galéria újranyitása sok-sok esztergomi összefogásának gyümölcse, valamint azoké a művészeké, akik folyamatosan támogatták az Eurohíd Alapítvány céljainak megvalósítását.” A megnyitóján a Bakai-Gertner duó misztikus hangulatot árasztó muzsikája segített ráhangolódni az alkotások kínálta világra. A kiállítás szeptember 3-áig hétfő kivételével naponta 11 és 16 óra között tekinthető meg a Rondellában.