Hiedelmek

A kenyérhez érdekes hiedelmek is kapcsolódnak. Aki például új házba költözik, annak egész kenyeret kell magával vinnie, mert ez biztosítja a gazdagságot. Az újévet és az új életszakaszt is kenyérrel kezdték, házasságkötéskor az ifjú párt pedig kenyérrel és sóval kínálták. Halottak napján a már eltávozottaknak is megterítettek, kenyér és só volt az asztalon, mert úgy gondolták, ilyenkor hazalátogatnak a holtak.

Szabály volt az is, hogy a kovászolás folyamatát idegenek nem nézhették meg, az erjesztőanyagot nem volt szabad kölcsönadni. A tésztát pedig nem volt szabad megdicsérni. Kedden balszerencsés volt kenyeret sütni, aki pedig pénteken vállalkozott erre, annak elméletileg kővé vált a kenyere a kemencében.

Rudlof-Paudits Henrietta arról is beszélt, közel áll hozzá a tárlaton a tájegységek péksüteményeiről szóló rész, illetve azok az eszközök a kedvencei, amelyekkel régen a kenyeret készítették. Szép emlékeket idéz benne a fateknő, amelyet gyerekkorában a nagyszüleinél is látott. Úgy gondolja, így az utókor számára is megmarad valami a hagyományokból régi tárgyak formájában.