– Fontosnak tartjuk, hogy a helyi művészeti együttesek, intézmények mellett nemzetközi hírű alkotó és előadóművészek is szerepet kapjanak a rendezvényeken. De vendégeink lesznek világhírű előadó és alkotóművészek is. Tatai Barokk Fesztivál továbbra is szorosan összefonódik a Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus szervezésével. A hallgatók több koncertet is adnak a két hét során, a programok záróeseményeként tartott gála hangversenyükön pedig a világ számos pontjáról érkező művészeket hallhatnak majd az érdeklődők – sorolta az érdekes programokat az igazgató. Természetesen a helyi előadók fellépései sem maradhatnak el idén: a Tatai Esterházy Énekegyüttes, illetve Egressy Kórust és Kamarakórus is fellép. De Szecsődi Ferenc Liszt díjas hegedűművész, a Magyar Köztársaság Érdemes és Kiváló Művésze és Benedekfi István zongoraművész hangversenyét is hallhatja a közönség.

A fesztivál programjai térítésmentesen látogathatóak, de néhány koncert és előadás a helyszín korlátozott befogadó lehetősége miatt előzetes regisztrációhoz kötött.