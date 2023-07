A koncertet az első időponthoz képest egy héttel később rendezték meg, mert esőt mondtak arra a napra. Az eső nem jött, de az egyik tagjuk megbetegedett, így végül nem bánták, hogy egy hetet csúszott a program. Az udvar szinte teljesen megtelt az érdeklődőkkel, ismerősökkel, barátokkal, a műfaj kedvelőivel. A koncert egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen ezúttal majdnem háromszázan csatlakoztak.

A tagok között magyarok és szlovákok is helyet kaptak, így nem meglepő módon magyar és szlovák dalokat is énekelnek. Nagy sikert aratott a Petróleum lámpa, a Lady Carneval, A 67-es út, valamint a retró, angol nyelvű slágerek, vagy éppen a modern popdalfeldolgozások is. A közönség hamar becsatlakozott az éneklésbe, hiszen az előadók olyan dalokkal érkeztek, amelyeket szinte mindenki ismer.

Ezúttal egyéb program is színesítette a koncertet. A komáromi Silk Stúdió fiatal tehetségei, két légtornász, Bogi és Johanna mutatták be tudásukat az érdeklődők számára.

A For You több koncertre is készül a nyár, valamint az ősz folyamán is, Szlovákiában és hazánkban is fellépnek majd a közeljövőben. A zenekart Lantos-Borbély Katalin mellett Lucius Szikora, Pavlína Vachová, Andrej Mann és Milan Masiarik alkotják.