Az utóbbi zenekarnál az énekes, Till Lindemann állt a fókuszban, akiről egyelőre csak vádaskodások szintjén hangzott el, hogy visszaélt a koncertek utáni partikra meghívott női rajongói bizalmával és zaklatta őket, de drogokról és furcsa szituációkról is lehetett olvasni a médiában. Később sem történt vádemelés, így akár a klasszikust idézve – A negatív reklám is jó reklám – mondhatjuk, hogy a Rammstein budapesti koncertjének ez a hírverés is jót tett.