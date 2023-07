Miniszterelnökségi támogatással folytatódhat ötéves kényszerszünet után az esztergomi várban található Botticelli-freskó restaurálása, írja a magyarnemzet.hu, melynek szerzője elsőként Wierdl Zsuzsanna Munkácsy-díjas restaurátor immár két évtizedes munkájának részeleteit mutatja be. Itt leírja, hogy a szakember számára az első feladat az volt, hogy a korábbi időszakokban a freskóra felvitt falkárosító cement- és műanyag alapú festékréteget kellett eltávolítani.

Ezután következhetett a művészettörténettel szoros összefüggésben lévő fázis, melynek során a restaurátor arra a felfedezésre jutott, hogy az erények allegorikus négy alakjának alkotója a reneszánsz festészet klasszikusának számító Sandro Botticelli volt. A felfedezésről, a kutatásról, a freskóknak helyet adó Vitéz János érsek studiolójáról és Esztergom reneszánsz korabeli történetéről 2009-ben jelentettek meg könyvet, melyben Wierdl Zsuzsanna mellett Prokopp Mária művészettörténész és Vukov Konstantin építészmérnök voltak a szerzők, akik a restaurátor mellett már a korábbi évtizedekben számos módon, alkalommal és publikációkkal foglalkoztak az esztergomi vár történetével, s azon belül is a Vitéz János érsek által építtetett studiolóval, azaz dolgozószobával.

Botticelli esztergomi freskója a négy erényt allegórikus alakját mutatja, fotó forrás Esztergom, a magyar állam bölcsője című városi kiadvány

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

A magyarnemzet.hu cikke rámutat, hogy az esztergomi Botticelli-freskóciklus azért különösen értékes, mert a restaurátor és munkatársai állítása szerint ez az egyetlen, Itálián kívül fennmaradt reneszánsz freskóegyüttest, amelynek készítője Sandro Botticelli. Az írásban külön fejezet foglalkozik a studioló jelentésével, melynek során a szerző kifejti, hogy a reneszánsz korban, minden valamit magára adó uralkodónak volt ilyen „dolgozószobácskája”. Az esztergomi reneszánsz studioló pedig a különleges művészettörténeti műkincs mellett annyiban is érdekes, hogy annak mennyezeti bordaívein a zodiákus csillagjegyek szimbólumai szolgálnak díszítésül.

Ez – valljuk be – egy keresztény egyházi vezetőtől mégiscsak furcsa, de Vitéz János érsekről tudni kell, hogy európai szintű és jelentőségű műveltség központját alakította ki a török vész előtti időszakban Esztergomban, mely műveltség és kultúra az nyugati trendekhez is igazodott. A cikk végén Tóth Gábor újságíró így fogalmaz: „Az esztergomi vár épületegyüttese a hódoltság kori harcokban súlyos sérüléseket szenvedett. III. Béla királyi kápolnája és Vitéz János egykori lakótornya is összeomlott, a romok pedig befedték az alatta lévő épületrészeket. A studiolo falképei ennek köszönhették a fennmaradásukat. A freskók így 340 évre a föld alá kerültek és a csodával határos módon alapfestésük fennmaradt. 1934-ben Gerevich Tibor által vezetett régészeti feltárás során bukkant rá az egyedülálló épület- és freskómaradványokra.”