Az ifjúsági programok, felnőtteknek szóló előadások mellett volt gyereknap és oktatás is, minden érdeklődőt igyekeztek kiszolgálni. A gazdasági nehézségek miatt néhány hónapra bezárt a művelődési ház, de a térségi partnerintézményekkel való összefogás révén rugalmasan kezelték ezt az időszakot. Lényegében minden nehezítő tényezőt figyelembe véve jó évadot zárhattak.

– Minden programunk egyformán fontos, hiszen azért szervezzük őket, hogy valóban széles körben tudjunk lehetőséget biztosítani mindenkinek. De talán, ha egyet ki kellene emelnem, az a már évek óta rendszeresen futó Nemzeti Tehetséggondozó Programunk (NTP). Ennek keretében idén a Kulturális és Innovációs Minisztérium által nyújtott 6,8 millió forintos támogatásból valósult meg a „Határtalan művészet 3.0” című programunk – mondta az ügyvezető.

Az említett színházművészeti programot iskolás korú gyermekeknek tartották meg, idén húsz fiatal egy tanéven keresztül vehetett részt a foglalkozásokon. A legfőbb eleme a drámajáték és a tánc, azon belül is a klasszikus balett volt. Ebből a programból év végére egy zenés előadást állítottak színpadra, melyet óriási sikerrel mutattak be a közönségnek. Maronka Csilla hozzátette: egyre népszerűbb a gyermekek körében és nagy élvezettel látogatják ezeket a foglalkozásokat.

Az ügyvezető elmesélte azt is, hogy rengeteg olyan csoport jár az intézménybe, akik különböző foglalkozásokat, lehetőségeket kínálnak a környékbélieknek. Nyugdíjas klub, rendszeres érmebörze, baba-mama klub, felnőtt társastánc, valamint vannak pszichológiai és gyermeknevelés témáját érintő, kifejezetten felnőtteknek szóló színházi előadások is. A lehetőségeikhez mérten próbálják maximálisan kielégíteni az igényeket és arra törekednek, hogy a jövőben még nagyobb sikereket érjenek el ezen a téren is.