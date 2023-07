A tábor-, és az alkotóközösség vezetője szélesre tárta a három színű zászlót, amelyen a Kép-Szín-Tér olvasható, s ezzel megnyitotta a 24. alkotótábort Tatabányán. A jelenlévő amatőr és profi fotósokkal ismertette a heti programot, amely az idén a Tükör és kert téma köré épül.

Vasárnap a kőbányára látogat a stáb, majd Tata kertjei következnek, egy kertészet és a tópartok körül lévők. Másnap Tatabánya kertjei következnek, majd a két városban fellelhető zsidó temetőket látogatják meg a fotósok. Szerdán a baji Eszterházy Kispincét nézik meg, majd csütörtökön tarjáni falufotózás következik.

Pénteken portréfotózás lesz kezdetben a tábor lakói egymást fotózzák, majd modellek is érkeznek, s a síkvölgyi tónál készíthetnek képeket. Minden nap lesz valami gyakorlati ismeretet nyújtó beszélgetés is, s készülnek majd a tatai Barokk fesztiválra, ahol a Kép-Szín-Tér alkotóműhely fotósainak tizenkét képét is megtekintheti majd a közönség. A táborzárás július 29-én, szombaton este lesz.