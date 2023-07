Az oktatásban a komáromi Horsa István, valamint Szentimrey Panna és Orbán Kata vette ki a részét. Az Ördöngős Népzenetanoda alapítója, Horsa István gardonozni tanította a legkisebbeket, míg a nagyobbak vonós hangszereken és idén főként hegedűn szerezhettek új ismereteket. A gyimesi, a széki és az ördöngösfüzesi zenében mélyedtek el a növendékek, melyeknek megismerésére tette fel életét Horsa István.

Szentimrey Panna a furulyaóráira a kisebbeket a helyi (a történelmi, határon átívelő Komárom és Esztergom megyei) hagyatékkal várta, a nagyobbak a moldvai tánczene rejtelmeiben merülhettek el. Orbán Kata szeptemberben új lendülettel vette át a népművészeti műhely citerásait, akiknek a száma az idén 15 főre bővült. Számos vidék zenéjével, a nagyobbak különböző pengetési technikákkal is megismerkedhettek, emellett pedig többször fókuszba került a helyi népzenei hagyomány is. Az eredmény nem maradt el: díjakat is bezsebeltek a növendékek. A zenei program magával vonzotta az énekelni vágyókat is: idén több versenyen is szép eredménnyel vettek részt az egyesület népi énekes tanítványai. Felkészítőjük Szentimrey Panna volt.

A helyi zeneoktatás kulcseleme volt a közösségben való játék, ami nemcsak más hangszerekkel, hanem a táncosokkal való együttműködést is magában foglalta. Maga Horsa István is úgy véli, hogy a hegedű csak a bőgő és a brácsa játékával együtt tanulható jól. Az egymáshoz viszonyított hangzást tartja a népzene alapkövének tartja, amire épül a többi technikai tudás is. Elmélete már több, mint egy évtizede gyakorlat is: óráin rendszeres a zenekari hangzás. Ő maga vált bőgőre, brácsára, de gyakran plusz embert is biztosít a teljes zenekari élményhez is. A spontán, órai keretekben való zenekari hangzás és közös zenélés azonban bevett szokássá kezd válni Szentimrey Panna óráin is, aki pillanatok alatt átvált koboz kíséretre, ha a tanulási folyamat ezt kívánja meg. A citera esetében a játék közbeni ének elengedhetetlen a zene kiteljesedéséhez. Orbán Kata óráin gyakran találkozhattak a tanítványok így teljes zenével is. Ráadásul Kata nem visszakozott és koboz, tekerő tudását is elővette a megfelelő pillanatokban.

Az órai gyakorlatokat a táncházakban is kamatoztatták a tanítványok: a havi rendszerességű saját eseményeken forgószínpadszerűen, többször volt lehetőségünk a kenderkések moldvai, gyimesi, széki és ördöngös füzesi muzsikájára ropni. Sőt, a legkisebb és egyben legügyesebb zenészek a tanév végére a helyi vagy moldvai játékanyagra épülő Ringatót és a családos ovis foglalkozásainkat is lekísérték.

Minderre, mint megtudtuk, a Csoóri-pályázatnak köszönhetően nyílt alkalom. Az éves programsorozat kiteljesedése volt, amikor Hódorog András Tatára érkezett Moldvából, egész pontosan Somoskáról. Vele furulya-mesterkurzust hirdettek meg, míg a szintén moldvai Benke Pávellel és Paulinával éneket tanulhattak a résztvevők. Persze a tánc is terítékre került, az emlékeken túl pedig elektronikus anyag is készült, hogy később is használhassák a Sokadalom ideje alatt megszerzett tudást. A moldvai vendégek egyébként fel is léptek a népmávészeti fesztiválon.