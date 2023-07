– Épp most fejeződött be egy mozifilm forgatása, Kern András barátommal tizenvalahány év után újra együtt játszunk. A címe: Ma este gyilkolunk. Öreg színészek otthona lesz a helyszín. Nem akármilyen szórakozásra lesz lehetőségük, ha megnézik – adott egy kis ízelítőt Koltai Róbert az érdeklődőknek legutóbbi munkájáról, melyet jövő februárban fognak bemutatni.

A színművész mesélt arról is, hogy nemrég zárult élettársa, Gaál Ildikó rendező által írt színdarabból készült játékfilmjének a forgatása is, ami A kékszakállú herceg vára című opera elképzelt folytatása. Ez egy olyan mű, amelyben két férfi küzd egy nőért: egy nagyon idős író – aki maga a herceg – és egy másik, aki eltűnt nők után nyomoz. A herceg a halála előtt szeretné átadni a nőkkel kapcsolatos tudását, a két fél élet-halál harcot vív egymással.

A találkozó kezdetén arról is hallhattunk, hogy Koltai Róbert tavaly szeptemberben komoly műtéten esett át. A beavatkozásra azért volt szükség, mert a színművész már egyre nehezebben járt. Az orvosok először azt hitték, hogy kezdődő Parkinson-kórban szenved – ennek megfelelően nyolc hónapon keresztül ezzel a betegséggel kezelték – majd kiderült, hogy más állhat a háttérben. Végül aztán találkoztak Dr. Vajda János professzorral, aki azt mondta nekik, hogy ez agyvízkeringési zavar, amely egy shunt beültetésével megoldódik. Gaál Ildikó írt egy novellát is, amely azt mutatja be, hogy Koltai Róbert hogyan élte meg a beavatkozást és a kórházban töltött napokat.

– Megnyugtatásul közöljük, most már jól vagyok. Akkor valóban nem voltam erőm teljében, de meggyógyítottak teljesen – tette hozzá a Jászai Mari-díjas színművész, aki az éneklés kapcsán elárulta, hogy sokat köszönhet Dés László és Darvas Ferenc zeneszerzőknek. Ráadásul mivel olyan vidéki színházban játszott, ahol szinte ugyanannyi zenés darab van, mint prózai, így viszonylag gyakran megcsillogtatta énektudását a színpadon.

Koltai Róbert elmesélte, hogy édesapja NB I-es labdarúgó csapatoknál volt szakosztályvezető és hogy olyan csodálatosan, érzékien tudott verseket mondani, hogy a színészek közül is kevesen érnének nyomába. Például tőle tanulta meg Petőfi Sándor: Péter bátya című versét, melyet el is szavalt a közönségnek.

– Ez arról szól, hogy valahogy el kell indítani egy estet. Petőfinél nagyobb költő a világon nincs még egy – jelentette ki a szavalat után.

Albert József arról is kérdezte Koltai Róbertet, hogy hogyan ismerkedett meg Gaál Ildikóval. Elhangzott, hogy a színházi rendezőként dolgozó hölgy megcsinálta a Kreutzer szonáta című előadást, majd már egy éve ment a darab, mikor kíváncsi volt arra, hogy mások hogyan dolgozták fel Lev Tolsztoj novelláját. A színházi bemutatókat folyamatosan nyomon követve észrevette, hogy Koltai Róbert is rendezett darabot a műből. Ekkor Gaál Ildikó írt neki a Facebookon azzal a szándékkal, hogy beleolvashasson a szövegbe, majd kapott jegyet, elment és megnézte az előadást. Onnantól kezdve egy éven át minden nap beszéltek telefonon és már hét éve együtt élnek.