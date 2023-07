– Rendkívüli vezetésekkel készülünk, van kitelepülésünk gyermekprogramokhoz és Bőröndszínházi előadások is lesznek – emelte ki Schmidtmayer Richárd múzeumigazgató. A Kápolnaudvaron kovácsműhely várja a kicsiket és nagyokat, de íjászkodni is van lehetőségük, továbbá korabeli vitézi felszereléseket is megismerhetnek.