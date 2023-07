– Nagyon szimpatikus, hogy egy paptanár, bencés szerzetes pont a táncok felé fordult – fogalmazott Szegvári Ildikó. – Az ember úgy képzeli, hogy a katolikus papok nem foglalkoznak olyan világi hívságokkal, mint a tánc. Ő mégis pontosan efelé fordult, hiszen fontosnak tartotta a magyar nép hagyományainak bemutatását, a magyar néplélek felemelését.

Elhangzott az is, nem csupán a néptánc, hanem a nyelvészet is érdekelte, ezzel kapcsolatban számos kutatása, cikke is megjelent.

A beszéd után a kultúrház falán található Réthei Prikkel Marián emléktáblát koszorúzták meg a résztvevők. Ezt követően Écsi Gyöngyi bábművész műsorát lehetett megtekinteni, majd a Pengő Zenekar és a Garabonciás Táncegyüttes következett.