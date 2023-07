Eros és Bacchus útján

A három író közötti kapcsolat a borok és a szerelem témája lesz. A bor témája vonalán az előadó szíve természetesen hazahúz, hiszen a nektárok nagy halmazán belül is az Esztergomhoz közeli borok ékességét hangsúlyozza majd. A három megidézett: Faludy, Királyhegyi és Esterházy persze nemcsak, hogy ínyenc borissza volt, de szerelemről, erotikáról is volt mit bevallaniuk olvasóközönségüknek.

Faludy Györgyről már fiatalkori memoárjának is felfogható Pokobéli víg napjaim című regénye alapján is sokat tudhattunk, már, ami a szerelmet és a szexet illeti, de Királyhegyi Pál a 20. századi magyar humortőzsde egyik legnagyobb részvényese nemkülönben ontotta magából az erotikus anekdotákat. Esterházy Péter pedig a Kis magyar pornográfia című kötetével lopta be magát a huncut történetek kedvelői szívébe.