A történet középpontjában Clara áll, aki tragikus módon elvesztette szerelmét Bent. Clara teljesen összeomlik, majd évekkel később, gyászát úgy próbálja csökkenteni, hogy SMS-t ír elvesztett szerelméhez. Ráadásul mindezt napi szinten teszi. Az üzenetek azonban Svennél, a fiatal újságírónál kötnek ki, aki először nem érti a helyzet, majd később már az üzenetek miatt, szeretné megismerni a titokzatos feladót.

Az írás egy klasszikus tanácsa a gyászfeldolgozáshoz, hiszen sokszor nem várunk választ, csupán szeretnénk kiadni magunkból a bánatot. A könyv bár romantikus történet, sokkal inkább a gyászfeldolgozásra koncentrál, mint a szerelmi történetre. A film ezzel szemben jobban kiemeli a romantikát. Ott még az SMS-ek tartalma is sokkal érzelmesebb, jobban megmelengeti a lelkünket. Több mindenben eltér a történet, például a nevekben is, ám mind a kettő a maga nemében különleges. Clara/Mira és Sven/Ben mind a ketten a szerelemet gyászolják csak épp más formában. Celine Dion karaktere a legjobb dolog volt, amit behozhattak a film történetébe (a könyvben nincs ilyen karakter), hiszen ő volt az, aki elérte Bennél, hogy újra higgyen a szerelemben. Mindemellett megismerhettük az énekesnő szerelmi történetét is, ami bizony könnyet csal a szemekbe.

Érdekességek a filmmel kapcsolatban, hogy ez volt Celine Dion első egész estét filmes szereplése (a betegsége miatt valószínűleg az utolsó is). A Ráadásszerelem covid időszakában forgott és bizony Celine Dion teljesen máshol tartózkodott, így a közös jeleneteiket Pryanka Chopra Jonas-al és Sam Heugan-el külön vették fel, ami a filmben egyáltalán nem látszik. A rendező Jim Strouse, mindig személyes leveleket ír a színészeknek, akiket szeretne a filmjeibe.

Ahogy Celine Dion mondja a filmben: „A szerelem pontosan tudja, mit, miért tesz”. Akár a könyvet, akár a filmet választjuk az csak jó döntés lehet.