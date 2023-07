Egyre többen keresik fel a nyár talán legkülönlegesebb fesztiválját Komárom-Esztergom Vármegyéből is. Pedig Paloznak nincs a szomszédban, de a balatoni nyaralást megszakítva vagy akár Tatabányáról egy másfél órányi telekocsizással már ott is lehetünk a zenés mesebirodalomban. Hihetetlen, de az ötletgazdák, Homola Szabolcs és Valde Orsolya tizenegy éve még egy kis udvari dzsemborit álmodtak meg. Aztán kinőtték a tájházat és egy 3 napos, 4 színpados fesztivállá hízott a rendezvény, amely közben nem vesztette el hippis lazaságát. Ráadásul nem csak a hazai jazz élmezőnye, hanem egyre több világsztár is tiszteletét teszi a Balaton északi partján. Tavaly egészen döbbenetes volt a nagyszínpad mezőnye, mert hangszert ragadott többek között a minden hangszeren zseni, fantasztikus hangú Richard Bona, énekelt Emely Sande és Lisa Stansfield, de a Stereo MC's is zúzott egy nagyot.

Nemrég egy sajtótájékoztatón Valde Orsolya, a Paloznaki Jazzpiknik alapító-fesztiváligazgatója jelentette be, hogy idén sem engednek a minőségből. Augusztus 3-án például mindjárt Nik West és a nyolcvanas évek ikonja, Rick Astley nyitja a háromnapos pikniket. De a többi napon is erős a mezőny, mert augusztus 4-én a Dirty Loops és a Thievery Corporation zenél, augusztus 5-én pedig az Incognito, majd a régóta várt Level 42 lép fel a rendezvényen. Arról nem is beszélve, hogy a zenerajongók találkozhatnak a jazz és társműfajainak számos jeles képviselőivel is. Úgy tűnik tehát, hogy a festői szépségű balatoni településen a fűben ülős pikniktől a klubhangulaton át a nagykoncertig, a jó boroktól a fantasztikus zenéig minden együtt lesz a 11. Paloznaki Jazzpikniken, amely a tömegfesztiválok mellett kínál alternatívát a Balaton kulturális kínálatában.