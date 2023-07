A nagy érdeklődést előre megsejtve a Caput, Mater et Magistra (Feje, anyja és tanítója) építészettörténeti kiállítás megnyitóját a Bazilika főhajójában tartották. Az esemény házigazdája Török Csaba plébániai kormányzó volt, aki elsőként a főszékesegyházban folyó teljes rekonstrukció adta különleges helyzetekről, illetve az új tárlat jelentőségéről szólt. Kitért a felújítás során meglelt eredeti alapkőre, melyet most új felirattal láttak el.

A megnyitóbeszédet Vukoszávlyev Zorán, műemlékvédelemért felelős helyettes államtitkár mondta, aki többek között kiemelte, hogy „akár hazai lateránként, akár a magyar Vatikánként tekintünk erre az épületegyüttesre és középpontjában a majdnem kétszáz évvel ezelőtt építeni kezdett Bazilikára, a mű monumentalitása, a vállalkozás grandiozitása nem szorul bizonygatásra.”

A helyettes államtitkár hozzátette: „Az esztergomi Bazilika világítótorony, afféle fárosz, mely rendíthetetlenül hívja magához a kárpát-medencei híveit, irányt mutatva nemcsak pozíciójából, hanem szellemi rangjából adódóan is.”

A kiállításról Kontsek Ildikó, a Keresztény Múzeum igazgatója, a tárlat koncepciójának szerkesztője beszélt röviden. Mint hangsúlyozta: a kiállítás célja az volt, hogy hazai és külföldi turisták részéről érkező érdeklődésnek eleget tegyenek azzal, hogy bemutatják, hogy az 1822-ben lerakott alapkőtől számítva, az előzményeivel együtt, mi minden történt az esztergomi főszékesegyház építése során. Mivel állandó kiállításról van szó a Caput, Mater et Magistra tárlat esetében, így innentől fogva ez a gyűjtemény is gazdagítja a Bazilika Kincstárát, mely gyalog és lifttel is megközelíthető, és maga a kiállítást az úgynevezett oratórium teremben, egy tanterem méretű helyiségben rendezték be.

Csapatmunkában készült Az esztergomi Bazilika Kincstára oratórium termében megrendezett Caput, Mater et Magistra című építészettörténeti állandó kiállítás egy komoly csapatmunka eredménye. A tárlat alapkoncepciója Kontsek Ildikótól, a Keresztény Múzeum igazgatójától ered, a tárlat tablószövegei is az ő munkája. A kiállítás látványtervét és a grafikait Zalavári Tibor készítette. A restaurátorok – akik a makettet és a textilanyagokat újjá varázsolták: Szakács Márton és Perger Andrea voltak. A kiállításhoz tartozó multimédiás tájékoztatóanyagot Istvánffy Miklós készítette, ifj. Straub Dezső digitális feldolgozói munkája segítségével. A fotókat Mudrák Attila fotográfus komponálta. A makett installációt, illetve a nyomdai kivitelt több cég segítségével Dimitrov László, Legény Szabolcs és Maradi Mózes állították össze. Az angol, latin és szlovák fordításokat Gergely Endre, Sarkadi Nagy Emese, Török Csaba és Willant Zoltán írták. A tárlaton látható fotókat a Bibliotékából, a Prímási és Káptalani Levéltárból, a Simor Könyvtárból és a Keresztény Múzeumból kapták.

A terem közepén a már említett óriási makett látható, mely azt az állapotot mutatja, melyet a 19. század első felében elképzeltek az egyház vezetői és a megbízott szakemberek, mérnökök. A maketten tehát jól felismerhetően ott van a ma is ismert Bazilika, az ahhoz illeszkedő rámpa és tér, valamint az azt körülölelő épületegyüttes, melyből végül csupán a déli- és északi kanonoksor és két nagyobb létesítmény (ma a főiskola, a Szent Adalbert Központ és a Balassa iskola található ezekben), valamint a főtemplommal szemközti épület. A többi komplexumrész – ahogy mondják – maradt a tervezőasztalon, de ezúttal a makett révén mégis megtekinthető az eredeti álom, mely alapján ragadt Esztergom ezen részére anno a „magyar Vatikán”, illetve a „magyar Róma” címke. A tárlaton a makett mellett számos tablón olvasható a főszékesegyház építésének történelmi előzménysora, a Várhegy históriája, és természetesen a Bazilika építésének több szakasza, az építtető érsekek, hercegprímások rövid életrajza és portréja, illetve az építészek portréi, biográfiái, használati eszközei, dokumentumai is, ahogy az 1856-os felszentelés leírása, majd az építkezés befejezése is.