Mint Zsebők Csaba frontember elmondta: az EtnoBazár nem igazán úgy alakult, ahogy azt megszokhattuk a zenekarok többségében. Ő, mint huszonéves gitáros már korábban, a 90-es évek első felében a például a Nirvana és a Blur által kitaposott akkor újnak számító grunge vonalon nyomult. A most 49 éves muzsikus azt is elárulta, hogy az etno, avagy népzenei világ a grunge-korszaka után 19 évvel, egy rítusszínázban történt látogatása alkalmával érintette meg, amikor az ő versét szavalták a színpadon, s egy ismerőse javaslatára, az egyik költeményét megzenésítették.

Zsebők Csaba úgy gondolja, hogy az ezután megalakult EtnoBazár a sors gyermeke, melyben például a basszusgitár poszton fia, Zsebők Zsombor zenél. Az együttes további tagjai: Baranyai Rita Veronika - ének, csörgő, Murányi Ákos - szaxofon, furulya, vokál, Glósz Tibusz - perka, xilofon, hang drum, vokál, Nyáry Brúnó - cajon, gitár, herfli, vokál. Ebből a felsorolásból a műfaji elvárások alapján az is kitűnik, hogy ebben a népzenei bandában elektromos és akusztikus hangszerek is megszólalnak. Az együttes két vonalon is építkezik, az egyik a népzenei rész, ezen belül is a balkáni és magyar népzenei világ, a másik Zsebők Csaba költészete, mely a dalok szövege jelenik meg. Az énekes-gitáros elmondásából az is kiderült, hogy miért játszanak balkáni népzenét.

Mint kifejtette: már mint történész is vonzódott a balkáni népek históriájához, de ezzel párhuzamosan érdekelte az a kultúra is, s azon belül a népzenei világ. Így alakult ki az EtnoBazár repertoárja, mellyel 2019 óta lépnek fel különböző helyeken. Mint alapvetően a koncertezésre fókuszáló együttes nagylemezt eddig még nem készítettek, bár három dalukat stúdióban rögzítették, illetve a Youtube-csatornájukon több tucat koncertvideó bizonyítja fellépéseik forró hangulatát. A pandémia idején kihasználták az akkor lehetőségként biztosított „karantén-, illetve raktárkoncerteket”, mely felvételek ugyancsak megtalálhatók az interneten.

Emellett a formáció helyet kapott a Magyar Popkulturális Értéktárban is. Ez a platform megtalálható a világhálón, ahol az EtnoBazár fent említett világjárvány idején rögzített stúdiókoncertjeikről kiadott videók és fotók találhatók meg. A Kaleidoszkóp Házban megtartott július 15-ei koncerten hozták a tőlük megszokott sodró lendületet, mind zenében és hangulatban is.