Helytörténeti tanulmánykötet bemutatójával indult az ünnepi program. Dr. B. Stenge Csaba, a tatabányai levéltár igazgatója beszélt a közelmúltban megjelent Tanulmányok Tatabánya történetéből III. című könyvről, amelyben a levéltár munkatársainak legújabb kutatásai olvashatóak.

Ima címmel nyílt kiállítás. Lévai Ádám grafikusművész áhítattal teli sorozatát templomi élmény indította el. Édesanyját kísérte el egy istentiszteletre, a szertartás alatt figyelte az imádkozó arcokat. A különleges, révülethez is hasonlatos pillanatok új oldalukról mutatták be az arcokat, így hazaérvén azonnal munkához látott. Harminchárom egyforma méretű falapra vetette a gondolatait.

Balról Gyüszi László, Wehner Tibor és Virág Jenő az Emlékjelek, műalkotások című könyvbemutatón

Emlékjelek, műalkotások címmel jelent meg Wehner Tibor legújabb könyve. Az író, művészettörténész hiánypótló kötetében a tatabányai köztéri alkotások szerepelnek. A könyv a Kernstok Károly Művészeti Alapítvány gondozásában jelent meg. Wehner Tibor beszélt a köztéri alkotások születéséről, a szobrok és a környezet egymásra gyakorolt hatásáról is. Tatabányán az elmúlt időszakban több beruházás zajlott, és a korábbi köztéri alkotásokat áthelyezték, vagy eltüntették az eredeti helyszínről.

Megtelt a József Attila Könyvtár rendezvényterve Kepes András író, újságíró, televíziós műsorkészítő, egyetemi tanár előadásán. Szó volt többek között a Világkép című könyvéről. Kepes András Budapesten, Bejrútban, illetve Buenos Airesben végezte általános és középiskolai tanulmányait, később televíziósként a Világfalu című sorozata során is rengeteg tapasztalatot gyűjtött a különböző kultúrák egymáshoz való viszonyával. Ebben a könyvében arra kereste a választ: hogyan lehet szót érteni más kultúrákkal.

Kepes András előadásán sokat voltak

Kepes András azt is elmondta, hogy kellemes emlékei vannak Tatabányáról, de főként Tatáról. Mikor Ausztriába vitte síelni gyerekeit, mindig a Turul alatt suhant el kocsival. Sokat sétáltak a tatai tó körül. Szereti a vidéket, különösen a tatai részt. Az ünnepi sorozat könyvpiknikkel zárult. A különböző gyermekprogramok mellett előadásokkal is készültek az érdeklődőknek. A Tatabányai Alkotóművészeiért Közalapítványról és Faludi Ádám életművéről is sokat megtudhattak a látogatók.

A már családbarát könyvtárként működő intézményben a hét programjai között gyermekkönyv bemutatók is szerepeltek, valamint Öko-estet is tartottak.