Az immáron 10 éves népművészeti központot annak idején azzal a céllal alapították, hogy a Tatabányán és környékén élőkkel, elsősorban a fiatalokkal és a gyerekekkel megismertessék a magyar és a nemzetiségi népi kultúrát. Rendszeresen tartanak táncházakat, szervezik meg évről évre a Forgórózsa Fesztivált, amely már a vármegyei értéktárba is bekerült. Nem csak szűkebb hazánkban, de határainkon is túl is hirdetik a népi kultúrát. 2022-ben például Finnországban, a CIOFF Nemzetközi Néptánc Fesztiválon a Csutri táncegyüttesük, a Pünkösdi Rózsa énekegyüttes Rigó Márton zenekarával együtt 10 nap alatt 12 előadást tartott, számos táncházat, tánctanítást vezettek a török, ukrán, horvát, finn táncosoknak.

A központ szakmai igazgatóját, Szegvári Ildikót 2022-ben Megyei Príma Díjra is jelölték. Az ünnepelt, mondhatni nem érkezett üres kézzel egyébként a gálára, elkészült ugyanis a Pünkösdi Rózsa bemutatkozó albuma. Az előadáson pedig a műhely táncosai, énekesei, zenészei meg is mutatták, hogy a népi kultúra a mában is át- és megélhető érték, összetartó erő.