Kiss Vendel igazgató-helyettes megnyitójában szólt a múzeumok emlékmegőrző szerepéről, s a hagyományőrzésről, vagy ahogy fogalmazott: a hagyományok ápolásáról, amely a múlt egy szeletére irányítja rá a figyelmet. Szükséges beszélni róla, mert tanít.

Ahogy a mostani kiállítás is rávilágítja a figyelmet a második világháború katonáira. Két tatai fiatalember, Sajtos Richárd és Krussó Marcell magángyűjteményéből állítottak össze egy válogatást, ahol egyenruhákat, különféle tárgyakat, kitüntetéseket, s dokumentumokat is felvonultattak. A második világháborús magyar és szovjet katonai relikviákról tárlatvezetésen beszéltek a fiatalok, majd külön is beszéltek a fegyverekről. A program fotózással ért véget: több korabeli öltözéket vehettek fel magukra a látogatók.

A különleges kiállítás július 15–ég lesz látható a Tatabányai Múzeumban.