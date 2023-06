A rendezvényen fellépett többek között a Jazzformers nevű zenekar, a piliscsévi Pilisi Kolibri STE növendékei is bemutatták koreográfiájukat. Pénteken este Lattmann Béla és barátai zenélnek a színpadon.

Bár szombaton a váratlanul érkezett eső néhányakat elriasztott, ugyanakkor kora estére, az Ataru Taiko ütőegyüttes fellépésére ismét szépszámú közönség gyűlt össze a téren. A helyszínen több környékbeli borászat, pincészet is bemutatkozott, emellett a standoknál kézműves termékeket is meg lehetett vásárolni. Mindkét napon DJ Tomy Slow vezetésével utcabált is tartottak.