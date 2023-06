A polgármester hangsúlyozta, a közösségi, kulturális események jó időre áldozatul estek a járványnak, azonban igyekeznek mindent bepótolni. Ismét megrendezik a nagy fesztiválokat, mint fogalmazott, a Komáromi napok programsorozat is régi fényében ragyogott. Minden hónapban igyekeznek kulturális, zenei kikapcsolódást nyújtani a város lakóinak. Hozzátette, ezek az események is fontosak ahhoz, hogy a város a régió vezető erejének mondhassa magát.

Arról is beszélt, a programok zászlóshajója a Csillagerőd és a Monostori erőd, de a mozi is sok kulturális esemény házigazdája. Ebben az évben például Dolhai Attila, Ónodi Eszter és Vecsei H. Miklós is Komáromba érkezik majd. Dr. Molnár Attila külön köszönetet mondott az erődösöknek, illetve Hajnal Dóra önkormányzati képviselőnek, a kulturális csoport vezetőjének, akik sok embert meg tudnak mozgatni programjaikkal.

Előadások

A héten a Magyarock Dalszínház Az elátkozott királylány című családi musicalt, illetve Az aranyember című előadást is bemutatja, előbbit a Csillag-, utóbbit a Monostori erődben, illetve a Múzeumok éjszakája alkalmából is készülnek programokkal. Júliusban 1848/49-es hadijátékokra várják az érdeklődőket. Vizeli Csaba felhívta a figyelmet arra is, aki szeretne kulturális programjaikon részt venni, az kövesse folyamatosan bővülő repertoárjukat.

Vizeli Csaba, a Monostori Erőd Nonprfit Kft. ügyvezetője elmondta, az önkormányzat mellett kormányzati források is segítik rendezvényeik létrejöttét. Igyekeznek a programjaikhoz kedvezményeket is kínálni, az általános kedvezmény 25 százalék a komáromi lakcímmel rendelkezőknek.

A Magyarock Dalszínház családi és nagyszínpadi előadásokkal is készül, illetve nagy zenei produkciók is lesznek az erődök falai között, az ország különböző pontjairól érkeznek hozzájuk fellépők. A Csillagerődben és a Monostori erődben is szerveznek programokat.