Csörlővel emelték be a hatalmas, több mázsás római kori kőtáblát a helyére a megyei múzeum pénteken délután nyíló kiállításába: „Ami a lábunk alatt

hever” – Közösségi régészet Komárom-Esztergom vármegyében.

A kiállításban az elmúlt évek legfrissebb leletei mellett a múltban előkerült önkéntesek vagy múzeumbarátok által megmentett tárgyak is bemutatásra kerülnek. A kiállítás megnyitó után, a Régészet Napja alkalmából a témához kapcsolódó különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokat szerveznek: Többek között most is lesz a nagy sikerű miniatűr ásatás, vagyis „régész homokozó”. Ahol felfedezhetik a látogatók a régészek munkáját.