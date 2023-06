A neszmélyi Launai Miklós Református Iskola művészeti szakgimnáziuma grafika szakos diákjainak tanév végi kiállítása tekinthető meg június első péntekéig a Gerenday Közösségi Házban. A tárlat megnyitóján részt vett a tatabányai zeneiskola korábbi igazgatója, a napjainkban már nyugdíjas Dezső Marianna és Teller Péter, Lábatlan polgármestere is. A mintegy másfél száz megjelentet a házigazda közösségi tér vezetője, Szabó Ildikó üdvözölte, majd az iskola igazgatója köszöntötte. Dörömbözy Margit többek közt arról szólt, hogy a harminckét éve átadott intézményük épületét Makovecz Imre tervezte. Diákjaik nem csak a továbbtanulásban, hanem az élet megannyi területén is sikeresek. Továbbra is várják a művészetek iránt fogékony tanulók jelentkezését.

A hatvanhárom diák nyolcvanhárom alkotásából rendezett kiállítást a Lábatlanon élő és alkotó A. Bak Péter festőművész nyitotta meg. A Corvin-díjas alkotó többek közt arról szólt, hogy a szaktanárok remekül megrendezték a sokarcú, izgalmas tárlatot. A grafikáról első hallásra a döntő többségnek a ceruzával (grafittal) készített rajzok jutnak az eszébe. Pedig a gyűjtőszó keretébe tartoznak az egyedi rajzok mellett a többpéldányos, azaz sokszorosított alkotások is. Már hosszabb ideje a számítógépes grafika is elterjedt.

Az úgynevezett alkalmazott grafika mindig valamilyen meghatározott gyakorlati feladathoz kötődik, mint például a könyvek, egyéb kiadványok díszítése, illusztrálása, a különböző méretű plakátok, a kereskedelmi nyomtatványok elkészítése. A kiállításon többek között láthatók rajzszénnel készített portré tanulmányok, csendéletek, drapéria tanulmányok, akril, tempera és akvarell képek is. A nagyon gazdag kiállítási képet (is) izgalmasan színesíti például papírmetszet, egyszínű és több színben elkészített linómetszet, színezett tusrajz, kézzel készült egyedi reklámterv és számítógépes grafika. A fotográfia műfaja is képviselve van a tárlaton egy különleges technikával létrehozott sorozattal. A megnyitót követően sokan rácsodálkoztak Nagy Zsolt tanár két installációjára, amelyek posztamenseken láthatók.