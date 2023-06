Templomi élmény indította el a sorozat gondolatát. Lévai Ádám édesanyját kísérte el egy istentiszteletre, s a hosszú szertartás alatt a művész elkezdte figyelni az imádkozó arcokat. A különleges, révülethez is hasonlatos pillanatok új oldalukról mutatták be az embert, az emberi arcot, így hazaérvén, azonnal munkához is látott a művész. Azonban nem papírra vetetett a gondolatait, hanem falapokra. Egyforma falapokra, amelyeknek a sokasága a műtermében lapult, és éppen előző nap csúszott elé, terült szét előtte, ezért úgy érezte: ez a felület lehet a legközelebbi sorozatának hordozója.