Kothenc Mária könyvének középpontjában a bolygónk megmentése áll - PODCAST

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár is csatlakozott az Ünnepi könyvhéthez, így számos programmal várták a környéken élőket. Több író-olvasó találkozót is tartottak, amelynek egyikén Kothenc Mária író is bemutatta A jövődből jöttem című kötetét, amely már e-könyv formátumban is elérhető. A Kemma podcastben az írónő mesél magáról és természetesen a könyvről.

Kothenc Mária író-olvasó találkozó keretin belül mutatta be A jövődből jöttem című könyvét. Forrás: 24 Óra Fotó: Flajsz Péter

Mária története a jelenkorban játszódik környezetünk, a természet pusztulása van a középpontjában. A kötetben viszont arról is kapunk egy képet, mi történhet akkor, ha vigyázunk a bolygónkra. Mindezt a tinédzserek szemén keresztül mutatja meg, akiket reménysugaraknak nevezett. Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

