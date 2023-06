Egy vaskos kötet, aminek címe Az eltitkolt igazság, illetve egy távkapcsoló kíséretében lépett Kőhalmi Zoltán a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár színpadára, de egy piros nyelű partvis is előkerült. Később kiderült, egyik sem volt véletlen – bár a könyv inkább csak biodíszletként volt jelen. A seprű nem takarítóeszközként, inkább a szünet indítványozásáért felelt, amitől a közönség nagyon hamar eltekintett.

A humorista egy komoly felvetéssel indította önálló estjét: ki mit vinne magával egy lakatlan szigetre? A kérdés persze költői volt. – Egyértelmű, hogy a szemüvegem, hogy lássak is valamit a szigetből – vezette fel előadását Kőhalmi, mikor pedig azt taglalta, hogy neki a négyütemű is több volt az okuláré le- és felvétele miatt, már hangos nevetésben tört ki a hallgatóság.

A továbbiakban és a szép felvezetés után az igazság is szóba került. A közönség Sir Isaac Newton angol fizikus egyik népszerű elméletére is választ kapott. Na, nem a népszerű történetet, hanem egy egészen más nézőpontból megvilágítva azt. Ismert, hogy a gravitáció törvényének megalkotásához egy fáról a földre pottyanó alma adta az inspirációt. Kőhalminak pedig ez a történet csak egy újabb bizonyítékul szolgált a növényfigyelő szolgálat működésére. A növényekére, akik mindenhol ott vannak és figyelik minden mozdulatunkat.

– Gondolkodtak már azon, hogy miért van mindenhol fenyő? Hogy akkor is tudjanak figyelni, ha mások “téli álmot alszanak” – mondta a humorista.

No, de mi köze Kőhalmi Zoltánnak a szobanövényekhez? Bizony, nem ez volt az egyetlen titok, amit leleplezett: beszélt kertészkedésről, kotyogós kávéfőző bűnözésről, homályos próféciákról és a csillagjegyekről. Kiderült, hogy asztrológiában jártas előadóról van szó, aki szerint semmit sem kell komolyan venni, de azt annál inkább.

Az előbbire, vagyis a növényekre, visszatérve azt tanácsolta a hallgatóságnak, mindenki vegye fel a harcot és egyen sok salátát, aztán építsen növénybiztos bunkert cserepekből - hiszen azon képtelen átjutni bármilyen növény - és hordjon magával gyomirtót, önvédelemből.

Az előadás után Kőhalmi Zoltán szívesen nyilatkozott portálunknak. Kiderült, nagy ünnepség volt a Kőhalmi családban a napokban, mert porcelánlakodalmat ünnepeltek. Örömmel újságolta a humorista, hogy húsz éve házas és kezdetektől ugyanazok a csapattagok. Kétgyermekes apukaként jól tudja, hogy sokszor áldás, de egyben átok is a Kőhalmi vezetéknévvel együtt élni. Mint mondta, már arra is volt példa, hogy a gyerekek elhallgatták, sőt az is előfordult, hogy letagadták vezetéknevüket, csak ne kelljen viccet mesélniük.