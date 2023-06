Ilyen plusznak mondható a most ajánlott könyv, melynek eredete a Covid-járványban keresendő, és melynek története még koránt sem ért véget, hiszen immár akár mondhatjuk járványtörténeti áhítatok, a túlélés emlékeztetője is. Örökké égő mécses címmel jelent meg 2023-ban a Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadója gondozásában ez a járványtörténeti szempontból is különleges kötet.

A kiadvány több száz online áhítat írott változatának gyűjteménye, melyben a Szentírás igéi alapján kifejtett gondolatokat, elmélyülésre alkalmas szövegeket találunk. Ennél fogva pedig – mint a cím is mondja – időtlen lelki értékek.

A kötetről a kiadó így mesél: „A pandémia heteiben és napjaiban sokat töprengtünk azon, hogy a bencés család (szerzetesek, diákok, öregdiákok, szülők, barátaink) hogyan tudna még jobban összekapcsolódni, összekapaszkodni a járvány okozta nehéz időkben. Úgy gondoltuk, hogy ez az imádságban lehetséges. Egyrészt az esti imádságok által, amelyeket a járvány alatt nem osztályonként végeztünk, valós jelenléttel, hanem online közvetítettünk. Ebből adunk most közre egy válogatást. Ez a kötet emlékeztet majd bennünket arra a nehéz időszakra, amit a járvány szorítása okozott, de az imádságok és a napi evangéliumhoz fűzött elmélkedések minden időben érvényesek.”

A könyv szerkezete tehát egy egyszerű liturgia ismétlődése, mely áhítatok alkalmával a szerzetes atyák adott napon elmondott beszédeit olvashatjuk. A bibliai igék – melyekről maga a János apostol által írt evangélium igazolja, hogy azok Jézus Krisztust jelentik – a szertartásszövegek első részei, melyeket a szerzetes magyarázata követ. Lényegében tehát nem térnek el a pandémián kívüli, megszokott, hagyományosnak mondható eredeti áhítatoktól. Témákat tekintve így mindig az Isten igéje a sorvezető. A címről az előszóban azt írják, hogy az örökké égő mécses a rendalapító Szent Benedek regulájában foglaltat jelzi, azt, hogy a szerzetes szobájában, alvás közben égjen mécses, hogy az imádkozás folytonossága így maradjon meg.