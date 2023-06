A beszélgetés előtt az Új Forrás irodalmi, művészeti folyóirat júniusi számát ajánlotta Jász Attila a látogatók figyelmébe. Kiemelte többek között Kotányi Attila tanulmányát, amelyben Szabó Lajos Tény és titok című könyvéről ír, s a borítóról is szólt, amely Muzsnay Ákos alkotása.

Harcsa Veronika gyönyörű hangjával elvarázsolta a közönséget, akik áhítattal hallgatták a beszélgetést, és a közben elhangzó gyönyörű dalokat. Mesélt a művész a rezervátum korábbi vendégéről, Kéringer László énekművészről, aki mentorként segítette. Harcsa Veronika azért kereste fel, mert szeretett volna klasszikus igényességgel is énekelni.

Dolgozott együtt többek között Gadó Gábor gitárművész-zeneszerzővel, Dresch Mihállyal is, a magyar dzsessz kiemelkedő alakjaival.

A verslemezek is középpontba kerültek. Kassák Lajos volt az első. Harcsa Veronika kifejtette: a megzenésített versekben sok dolgot megtalál, amit civilként nem engedne meg magának. A színpad egy olyan hely, ahol kifejezhet akár dühöt, sajnálatot is.

Az első zenei anyaga magánkiadásban jelent meg, s felkerültek a dalok a világhálóra. Akkor ez újdonságnak számított, s egy Japán kiadó figyelt fel rá, majd később itt adták ki a lemezét. Japánban listavezető lett a magyar művész, aki ma már angolul is ír dalokat, s a zene gyógyító hatását is vizsgálja.

Koncertek Harcsa Veronika rendszeresen turnézik Európa-szerte. 2007-ben elnyerte a Budapest Fringe Fesztiválon a „Budapest Fringe legjobb hangja díjat”. Olyan neves művészekkel dolgozott együtt, mint Erik Truffaz, Enrico Pieranunzi, Kris Defoort vagy Nicola Conte, valamint több ízben fellépett a Liszt Ferenc Kamarazenekarral és a Concerto Budapesttel. 2014-15-ben havi rendszerességű koncertsorozatot vezetett Berlinben. Saját udvart vezet a Művészetek Völgyében.