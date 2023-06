Évfordulók évadaként hirdeti meg az Esztergomi Várszínház a nyári műsorát a város 1050 évvel ezelőtti megalapításának tiszteletére. Különleges, műfajilag sokszínű, izgalmas előadásokkal, jubiláló szerzők - Petőfi Sándor, Wass Albert - előtt tisztelegve várják a közönséget hazai és határon túli társulatok meghívásával egy nagyszabású közös ünnepre. Az idei színház szezon a színházi olimpia előadásaival kezdődik június 18-án.

Horányi László, az Esztergomi Várszínház igazgatója elmondta: ismét sokszínű repertoárral tudják meglepni a közönséget, mintha egy összművészeti színházi találkozó érkezne hozzájuk erre nyárra, és így tiszteleghetnek az esztergomi ünnep előtt. Az pedig számukra különleges, megtisztelő és rangos lehetőség, hogy a 10. Színházi Olimpia keretében három előadást is vendégül láthatnak június 18. és 30. között.

A Theater im Gärtnerviertel társulat a németországi Bambergből a Médeia című produkcióját mutatja be náluk. A színházi seregszemléhez kapcsolódva az évtizedek óta működő határon túli színházi kapcsolataikat is tovább tudják ápolni ebben az esztendőben. Érkezik hozzájuk a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Kamaraszínház és Nemzeti Színház közös produkciója, A helység kalapácsa. Schwechtje Mihály Az örökség című darabjából készült előadást hívták meg Komáromból június végére. Majd ezután július 1-én a felvidéki Komáromi Jókai Színház és az Esztergomi Várszínház koprodukciójában František Langer Külváros című darabja is látható a minőségi, igényes színházi élményt kereső közönség nagy örömére Martin Huba nemzetközi hírű rendező olvasatában az évad kiemelkedő eseményeként.

Az igazgató kiemelte, az évfordulók évadában július 5-én megemlékeznek Wass Albertről egy saját produkcióval. Az Esztergomi Várszínház mutatja be Mégis vagyunk... és leszünk címmel azt az összeállítást, amely az erdélyi magyar író és költő halálának 25. évfordulója alkalmából jött létre. A THE ART Kulturális Egyesület a Művészet című produkcióval jön Esztergomba, a Dunakanyar kapujába július 7-én. Így kicsit az sem véletlen, hogy a település szellemiségét megidézve, egy hét múlva műsorra tűzik Karinthy Ferenc Dunakanyar című művéből készült előadást a Pesti Magyar Színház művészeivel.

József Attila és Babits Mihály kapcsolatáról szól az Exit Generáció zenés összeállítása Magad emésztő címmel július 8-án.

Ugyancsak a jubileumok jegyében és a költészet jegyében látható Szarka Gyula Petőfi dicsérete című lemezbemutató koncertje július 12-én. A Kossuth-díjas zeneszerző, előadó, a Ghymes együttes alapítója új albumával a költőfejedelem születésének 200. évfordulója előtt tiszteleg a zenekarával.

A L'art pour l'art Légitársaság július 15-én látható a várszínházban.

A műfaji sokszínűség jegyében a Carmen STE táncosai a Túl az óperencián és a Kirakatban című műsorukkal kedveskednek a nézőknek július 17-én és 18-án.

Bemutatja új zenei anyagát a 33 esztendős PG-csoport is Esztergomban július 21-én. A 33 könny hull a kútba lemezükön Istenes verseket adnak elő, többek között Sinka István, Kosztolányi Dezső, Nagy Gáspár, Szabó T. Anna szellemiségében Jantyik Zsolt dalszövegeivel.

A mi Petőfink, szabadság rock szerelem címmel a Sic Transit Folkműhely rockra hangolt népdalokkal idézi meg a költő szellemiségét július 22-én.

A Sweet Ginger Tánccsoport Paradigmaváltás címmel mutat be hastáncműsort július 26-án.

A Győri Nemzeti Színház július 28-án adja elő August Strindberg Erősebb című darabját.

Érkezik Zsuffa Tünde az Ég tartja a királyt könyvbemutatóval és azzal egybekötött zenés műsorral július 29-én. A Gyulai Várszínház John Cristopher-Wood művéből készült előadással, a GarázsMacbeth-tel vendégeskedik Esztergomban augusztus 5-én.

Jávor hajnalai címmel Pozsgai Zsolt darabját a Zsadons Produkció mutatja be augusztus 9-én Jávor Pál emlékére.

A gyerekek, családok számára is készülnek előadásokkal. A Csillangó Meseműhely Ábelesz Kóbelesz című produkcióval, a Magyar Népmese Színház pedig a Szerencsések szerencséje mesével jön Esztergomba augusztusban.

A nagy múltra visszatekintő esztergomi művészeti tábort - amely mindig vonzó családi program - idén július 31. és augusztus 4. között tartják meg. Erre már most élénk az érdeklődés.

Szintén ebben a hónapban jön az Egri csillagok musical a Magyarock Dalszínházból, a Lúdas Matyi a soproni teátrum és Forrás Színház közös produkciójaként, és a veszprémi Kabóca Bábszínház Nyakigláb artisták a porondon előadásával szintén szórakoztatja a közönséget.

Augusztus közepén az 1050 éves Esztergom tiszteletére a városban rendezik Európa Kulturális Fővárosainak Találkozóját, ekkor fellépnek temesvári filharmonikusok, s jön a veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar Roby Lakatossal.

Az őszre átnyúló évadukban zenés estekből sem lesz hiány. Szabadság, szerelem címmel Petőfi Sándor előtt tisztelegnek népszerű előadók szeptember 10-én. Nagyszabású Lehár-gálát tartanak az operettkirály tiszteletére szimfonikus zenekarral. Ennek szólistája Benedekffy Katalin népszerű operaénekes lesz. A nemzetközi musicalsztár, a magyar származású Stéphanie Schlesser is visszatér az Esztergomi Várszínházba az együttesével, vendégeivel Csillagok Párizsból című koncerttel.

Horányi László bízik abban, hogy az évfordulók évada mindenki számára tartogat emlékezetes nyári kulturális élményt az igényes szórakozás, kikapcsolódás jegyében, s így a várszínház közösen ünnepelheti meg a közönséggel az 1050 éves várost.