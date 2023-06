Újdonságok is várják majd a kilátogatókat, de a jól megszokott programokat is megtalálja majd mindenki. Az egyik legfontosabb, hogy a belépés ezúttal is díjatalan lesz. A városi művészeti díjakat is itt adják majd át, méghozzá pénteken.

Újdonság viszont, hogy a Jenő-malomban megnyíló Malompark ad majd otthont a lisztes játszónak. Mint megtudtuk, ide is díjtalan lesz a belépés ezúttal, tehát a vízi játszóteret is fel lehet majd fedezni az aprótalpúakkal, nem csak a kenyér útját a magtól a kenyérig. Az idén is lesz tűzugrás, Ringató, tisztástánc, gasztro- és borterasz, folkkocsma, táncházak, táncgálák és -találkozók, hogy csak néhányat említsünk a közösségi programok közül. Hulinné Gyenizse Judittal, a szervező Tatai Kenderke Néptánc Egyesület elnökével, valamint Farkas Emőkével a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával beszélgettünk a fesztivál szellemiségéről, programjairól.

