A költő csaknem másfél évtizedet élt és dolgozott Tatabányán. A József Attila Megyei Könyvtár mellett az intézményben megalakított irodalmi kör műhelymunkáját irányította és több ifjú helyi versírónak segített a pályakezdésben.

Győri László elmondta: a Magyar Napló Kiadó kérte meg, hogy szeretnének összeállítani egy, az életművét összefogó kötetet, amelyben régi és új versek is helyet kaptak. Sokat alakítja írásait, de ha határidő van, akkor el tudja engedni azokat. Így volt ez a mostani kötet kapcsán is, amely hatszázötvenhat oldalon kronológiai sorrendben fogja össze a lírai életmű eddigi kilenc kötetét és az 1942-ben született költő új irodalmi folyóiratközléseinek válogatását.

József Attila nagy hatással volt rá. Születésnapomra című verse többször megihlette, s hasonló köszöntéseket többször is írt életében. Felvillantotta egyetemi éveit, ekkor már

megjelentek versei. Barátja volt volt Bella István, József Attila-díjas költő, akivel Kakuk Tamás is találkozott egy kávéházban. Győri László felolvasott néhány verset a legújabb kötetből, szó volt a szövegek „újrahasznosításáról”, s arról is, hogy jövőre újabb kötetet jelenik meg.