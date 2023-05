Erős Gábor országgyűlési képviselő, Hernádi Ádám polgármester és több megyei és helyi intézményi vezető, művészpártoló, társművészeti szakember és tisztelő körében nyílt meg Esztergom legnagyobb országos rangot kivívott művészének életmű-kiállítása.

A patinás helyszínen elsőként Hernádi Ádám köszöntötte a 80 éves Kókay Krisztinát. A város első embere egyebek mellett így fogalmazott: „Több évtizednyi emberi hűség köszön vissza az itt megjelent alkotásokon és az üzenet, hogy a művészet miként is tud részévé válni az életünknek, mind a művelőknek, mind pedig a csodálóknak is. (…) Egy hosszú művészi életút esetében mindig felfedezhető, ahogy visszaköszön a tapasztalat, a tisztánlátás és a bölcsesség. Ezek a jelek egy átlagos ember életében is könnyen észrevehetők, viszont egy művész alkotásait látva, ahogy az évek telnek, nemcsak lenyűgöző, de tiszteletet is ébreszt.”