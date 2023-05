Sokszor ismerős érzések is előjöhetnek, hiszen rengeteg hollywoodi filmben előtűnnek hasonló elemek (Másnaposok, Amerikai Pite és a klasszikus Legénybúcsú). Nem is véletlen, hiszen Rózsa Gábor abból a tankönyvből tanult, amiből a kaliforniai filmesek is tanulnak. A Legénybúcsú Extra forgatókönyvét együtt készítették a film SzkiTon-produkcióból is simert főszereplőjével Virsinszky Zoltánnal, aki a gegek szempontjából sokat tett hozzá az alkotáshoz. A közönségtalálkozón elmesélte azt is, hogy általában videóhívással kommunikáltak, (a rendező hajdúböszörményi), és volt olyan, hogy napi 8 órán keresztül dolgoztak.

Kálloy Molnár Péter azt is elmesélte, hogy volt olyan, amikor improvizáltak, ami benne is maradt végül a filmben. Sütő András pedig azt mondta, hogy bár nem szokott ilyen karaktereket megformálni, úgy érezte sok lehetőség van ebben a szerepben. Kihívásként élte meg és megpróbálta élettel megtölteni. Természetesen a bemutatón részt vett Michl Juli színésznő is, aki tatai születésű és több szempontból kapcsolódik a Legénybúcsú Extrához. Nemcsak szerepel benne, hanem ő lett végül a film vágója is. A közönségből érkezett hozzá egy olyan kérdés, hogy melyiket szerette jobban? Szerepelni a filmben vagy utána megvágni azt. Juli azt mondta: egymás után a kettő; jó volt játszani és aztán megvágni.

A Legénybúcsú Extrát országosan 40 moziban fogják majd játszani május 11-től. Michl Julival pedig podcast-beszélgetésünk is készült, mely hamarosan hallható is lesz a Kemma.hu-n.